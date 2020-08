Assicurazione auto inesistente venduta online a 400 euro. Denunciata una donna

di Glenda Venturini

Vittima dell'ennesima truffa online è stato un cittadino di Levane, che si è rivolto ai Carabinieri quando si è reso conto di essere stato raggirato





Aveva venduto una inesistente polizza assicurativa per l'auto, attraverso un sito internet e utilizzando moduli falsificati simili a quelli di una compagna assicurativa vera. Per questo una donna italiana, disoccupata e con precedenti penali, è stata denunciata dai carabinieri di Levane.

A far scattare le indagini nei suoi confronti è stata la denuncia presentata da un cittadino indiano residente nel territorio levanese, truffato dalla donna: per sottoscrivere l'assicurazione le aveva pagato 400 euro versandoli su una carta postepay, ma si era poi accorto di essere stato raggirato quando la donna era sparita, e la carta chiusa. Ovviamente la polizza non esisteva, e il contratto firmato non aveva alcun valore legale.

I carabinieri sono riusciti però a risalire all'identità della responsabile del raggiro, che è stata denunciata per truffa aggravata.