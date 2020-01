Aspettando il derby numero cento, le statistiche dei novantanove confronti del passato

di Michele Bossini

Con la collaborazione di Leonardo De Nicola in po' di numeri in attesa della sfida di domenica



Il derby al "Brili Peri" dello scorso anno

Quello che si giocherà alle 15 di domenica sarà il derby del Valdarno numero 100. Le precedenti 99 gare ufficiali si sono chiuse 36 volte con il successo del Marzocco, 28 con le vittorie degli aquilotti e 35 i pareggi. Quest'anno, a differenza dell'ultimo biennio, le due valdarnesi non si sono affrontate in Coppa Italia e nella gara di andata del campionato a vincere fu per 1-0 la Sangiovannese (a segno Scoscini).

Come ricorda Leonardo De Nicola, quella dei derby fra rossoblù e azzurri è una storia che inizia l'8 dicembre 1929, con vittoria per 3-0 del Montevarchi nel gran giorno dell'attaccante Busoni. Il successo più rotondo dell'Aquila fu il 6-0 del 14 marzo del 1954, mentre il successo più largo ottenuto dal Marzocco è stato il 5-0 del 10 aprile del 1949. Il Montevarchi non vince un derby in campionato sul proprio campo da 18 anni e più precisamente dal 24 febbraio del 2002 in serie C2,1- 0 con gol di Luca Vigna su rigore.

Una storia con tanti derby significa anche tante storie e tanti personaggi e sempre Leonardo De Nicola ne mette in luce alcune: domenica per esempio si incrociano in panchina due allenatori che hanno incontrato entrambe le squadre, con Malotti ha addirittura giocato e diretto entrambe le squadre mentre Nofri è stato giocatore aquilotto in serie C. Sono stati nove finora i mister che hanno allenato entrambe le squadre: trattasi di Rudy Wolk, Dario Compiani, Silvano Grassi, Costanzo Balleri, Piero Braglia, Carlo Caroni, Piero Cucchi, Attilio Sorbi e Roberto Malotti, ma il privilegio di giocare il derbyssimo del Valdarno su entrambe le panchine è toccato solo a Wolk, Balleri e Braglia.

I derby giocati nel mese di febbraio finora son stati 6, 4 a Montevarchi e 2 a San Giovanni, con 3 successi aquilotti, 2 pareggi ed una vittoria per il Marzocco. Si giocherà per la prima volta in data 2 febbraio.