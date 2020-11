Arrivato l'esito del tampone, nessun contagio in casa Futsal Sangiovannese

di Michele Bossini

Negativo il tampone a cui si è sottoposto il tesserato che lunedì scorso aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid





La Futsal Sangiovannese ha reso noto che il tampone a cui si è sottoposto il tesserato che lunedì scorso aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid 19 ha dato esito negativo e da lunedì l’attività ripartirà regolarmente. In casa azzura si auspica che già in settiamana possa essere recuperata la gara di campionato in casa dell'Atlante Grosseto che avrebbe dovuto essere giocata oggi (sabato).