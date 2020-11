Arrivano le nuove mascherine della Regione: consegna porta a porta grazie ai volontari

di Glenda Venturini

Riprende la distribuzione delle mascherine della Regione: a Montevarchi scatterà da domani, sabato 7 novembre, tramite il "porta a porta" con squadre di volontari. Partenza da Levane per coprire nei prossimi giorni tutti i quartieri e le frazioni di Montevarchi. Saranno consegnate 2 mascherine FFP2 per cittadino





Sono arrivate anche a Montevarchi le nuove mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana, e la cui distribuzione è a cura del Comune. Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha annunciato che, come era già accaduto nella prima ondata, queste mascherine saranno distribuite casa per casa.

"Partiremo sabato 7 novembre da Levane - ha detto Chiassai - e saranno i volontari ancora una volta ad occuparsi della distribuzione. Sarò presente anche io in una delle squadre all'opera. Si tratta di mascherine FFP2, che garantiscono un sicurezza ancora maggiore rispetto a quelle chirurgiche. Ne saranno consegnate 2 a testa, per un totale di 44mila mascherine. La consegna avverrà in maniera graduale fino a coprire tutto il territorio: vi chiedo dunque un po' di pazienza".

Nell'occasione, Chiassai ha anche fatto appello ai cittadini: "La Toscana è zona gialla, questo non vuol dire che dobbiamo allentare la guardia, anzi. Occorre rispettare tutte le misure di sicurezza. Faccio anche un appello ai montevarchini, affinché sostengano le attività locali rivolgendosi ai servizi di consegna a domicilio che vengono attivati in questi giorni".