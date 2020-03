Arrivano lavori di asfaltatura su una serie di strade provinciali in Valdarno. Quattro giorni di cantieri

di Redazione

Gli interventi, a cura della Provincia di Arezzo, riguardano tratti stradali che ricadono nei territori comunali di Montevarchi, Cavriglia e Terranuova





Partiranno nei prossimi giorni una serie di lavori a cura della Provincia di Arezzo per il risanamento e consolidamento di alcune strade provinciali del Valdarno. Il calendario delle attività, che sono state programmate dal servizio viabilità, riguarda i Comuni di Montevarchi, Cavriglia e Terranuova.

Il via agli interventi venerdì 13 marzo nel Comune di Montevarchi, con chiusura al transito veicolare dalle 8.45 alle 12.30 nella SP 16 di Mercatale Valdarno dal km 4+050 al km 4+200 in località Crocefisso; nel pomeriggio nel Comune di Cavriglia senso unico alternato dalle 14 alle 17.30 nella SP 13 di Vaccherecchia dal km.3+700 al km3+900 in località Casacce.

Nella SP 59 Valdarno Casentinese nel Comune di Terranuova gli interventi riguarderanno, sabato 14 marzo, la rotatoria di Paperina e lunedì 16 marzo la Variante 1 Rotatoria di Pernina con senso unico alternato dalle 8 alle ore 18. Infine, martedì 17 marzo chiusura al transito dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 13.30 alle 18 della SP 13 di Vacchereccia dal km. 5+900 al km 6+690 in località Belvedere nel Comune di Cavriglia.