Arriva la quinta vittoria consecutiva per la Bruschi Basket San Giovanni, espugnata Patti

di Michele Bossini

La squadra di coach Franchini si è conferma al secondo posto in classifica





La Bruschi Basket San Giovanni ha conquistato il quinto successo consecutivo vincendo 68-71 a Patti (provincia di Messina), confermandosi al secondo posto (con Selargius e Palaghiaccio Firenze) a due lunghezze dalla capolista Faenza.

Come si evince dal punteggio, la partita è stata combattuta, con le sangiovannesi che sono partite forte chiudendo il primo parziale avanti 14-27, per poi subire la rimonta delle padroni di casa (40-41 all'intervallo lungo). Il terzo quarto si era concluso con le valdarnesi sul +7 (52-59), per arrivare alla doppia cifra con l'avvio dell'ultimo tempino. La partita sembrava quindi in discesa per la squadra di coach Franchini, Patti però non ha mollato e a trenta secondi dalla sirena si è portata sul -3 giocando la carta del fallo sistematico, che però non ha pagato ed è stata la Bruschi a conquistare i due punti in palio.