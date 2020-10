Arriva la Pianese, al via la prevendita dei biglietti

di Michele Bossini

Tagliandi al prezzo di quindici euro per la tribuna coperta e di dieci per la gradinata





La Sangiovannese ha reso noto che, in occasione della partita di di domenica prossima contro la Pianese, sono disponibili un numero limitato di biglietti al prezzo di quindici euro per la tribuna coperta e di dieci per la gradinata.

Considerata la parziale riapertura dello stadio, i possessori dell'abbonamento-tessera celebrativa, saranno favoriti nei confronti di coloro che dovranno procurarsi il singolo tagliando. Per l’ultima settimana la tessera celebrativa è acquistabile ed è valevole per l’ingresso delle partite casalinghe, ad eccezione delle due giornate biancoazzurre.

I biglietti saranno invece acquistabili esclusivamente in prevendita presso la sede domani (venerdì) con orario 17-19, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alla 18, infine domemica mattina dalle 10 alle 12.