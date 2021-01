Arriva la fibra ottica nel capoluogo, Vacchereccia, Santa Barbara e Meleto

di Monica Campani

Lavori in corso nelle altre località. Investimento complessivo di 300mila euro. Privati ed aziende potranno aderire all'offerta dei provider disponibili, non appena terminati i collaudi: si espande la copertura telefonica con collegamento di 100 MBPS.





Si amplia ancora a Cavriglia la possibilità di accesso alla fibra ottica. Il collegamento è già disponibile a Cavriglia, Vacchereccia, Meleto, Santa Barbara e San Cipriano, mentre è attivo il cantiere per portarla a Castelnuovo dei Sabbioni, Massa, Neri e al Cetinale. L'investimento complessivo dell'opera ammonta a circa 300.000 euro.

La Regione Toscana aveva mappato il territorio individuando Cavriglia come sede di lavori per il 2022: l'Amministrazione Comunale, raccogliendo le esigenze e prestando ascolto alle istanze avanzate dai propri cittadini, ha ottenuto l'anticipazione dell'esecuzione di questi lavori.

La velocità di collegamento con la fibra ottica è fino a 100 MBPS (megabit per secondo) per tutte le utenze che si trovano nel raggio di 500 metri dalla singola “cabina riparti linea”. Al momento possono chiamare il proprio provider per effettuare un nuovo contratto ed allacciarsi alla fibra i cittadini di Cavriglia, Vacchereccia, Meleto, Santa Barbara e San Cipriano. I residenti di Castelnuovo, Cetinale, Massa e Neri potranno farlo a partire da circa tre mesi dopo il termine dei lavori, quindi presumibilmente dalla prossima primavera.

“Viviamo in un'era digitale, un'era che ha visto poi lo scorso anno la necessità di ampliamento di questi servizi a causa del lockdown per il Covid-19 - ha detto il Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni - L'arrivo della fibra ottica in alcune località è quindi una notizia di grande soddisfazione. Noi come Comune abbiamo seguito con costanza la vicenda e continueremo a vigilare affinchè il nostro intero territorio sia coperto quanto prima da un collegamento ultra veloce.”