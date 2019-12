Arriva il Natale nell'agenda del Weekender, ma non solo, gli eventi del fine settimana

di Matteo Mazzierli

Il Natale è alle porte, il Valdarno si arricchisce di iniziative e appuntamenti di festa, ma c'è spazio anche per teatro, cultura e molto altro





VENERDÌ 20 DICEMBRE

A Burchio, frazione di Incisa, si terrà il mercatino natalizio dei produttori, dell'artigianato e del sociale: "L'erba brusca del Burchio" aprirà il mercatino alle 10 con alle 18 un incontro-conferenza sulle realtà del territorio. Qui le informazioni

Una serata dedicata alla musica e ad una cena alternativa ad Agripunk, il rifugio per animali ad Ambra, frazione di Bucine. L'evento "Punx against Babbo Natale" inizierà alle 20 con la cena a km 0, seguirà la proiezione di un documentario e un concerto punk. Qui le informazioni

Un evento dedicato agli sportivi del Valdarno Footbal Club al cinema teatro Salesiani di Figline: alle 21 la "Festa degli auguri" porterà premiazioni, intrattenimento e la sfilata delle squadre in un'atmosfera di suoni e colori. Qui le informazioni

All'auditorium le Fornaci, a Terranuova, per festeggiare il decimo anniversario della onlus Arkadia, associazione di sostegno alla disabilità, alle 21 andrà in scena "ArkadiX show", un divertente spettacolo in cui si alterneranno artisti musicali e teatrali. Qui le informazioni

Spettacolo per grandi e piccoli con le atlete della sezione ginnastica ritmica del G.S.C. alla palestra della scuola media di Incisa. Il "Saggio di ginnastica ritmica" si terrà alle 21, previsto anche l'arrivo di Babbo Natale. Qui le informazioni. Qui l'articolo di presentazione

Prosegue al teatro Excelsior di Reggello la stagione di prosa 2019/2020: terzo appuntamento alle 21.15 con "Della madre" dove l'attore e drammaturgo Mario Perrotta prosegue la sua ricerca sul tema della famiglia indagando sul ruolo e la sorta di sacralità della figura familiare della madre.

Continua il ciclo di conferenze dedicato agli angeli nella storia, nella tradizione e nell'arte a Montevarchi, il sesto appuntamento sarà "Gli angeli nell'arte" dedicato alle manifestazioni dell'iconografia angelica in pittura e scultura grazie alle opere di numerosi artisti. Appuntamento alle 21.15 nella sede dell'Associazione Archeosofica. Ingresso libero.

All'Officina Klee, il club di Cavriglia, proseguono gli appuntamenti con la musica: alle 21.30 tocca al concerto di Murubutu, unica data in Toscana del celebre cantante hip hop. Seguirà un DJ set.

SABATO 21 DICEMBRE

Apre anche oggi i battenti "L'erba brusca del Burchio" il mercatino natalizio dei produttori, dell'artigianato e del sociale ritorna alle 10, a Burchio, frazione di Incisa, con i suoi prodotti locali. Alle 18, invece, la presentazione del libro "La rivoluzione delle api". Qui le informazioni

Terzo appuntamento per "Natale in Biblioteca", la rassegna ludico-culturale dedicata ai più piccoli torna alla biblioteca Marsilio Ficino, a Figline. Alle 10.30 si svolgerà il laboratorio di lettura per bambini dai due ai cinque anni "Ti acchiappo!... E io scappo!". Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Qui le informazioni. Qui l'articolo di presentazione

Per la serie di iniziative all'interno del progetto di orticoltura urbana "Orto Diffuso" alle 11, alla biblioteca la Ginestra, di Montevarchi, famiglie e bambini dai sette ai dieci anni saranno guidati nel laboratorio "Orto in Tasca... D'inverno": per imparare a creare un piccolo orto invernale da casa nel rispetto della sostenibilità. Qui le informazioni

Inaugurazione per il Mammuthus meridionalis del Tasso, il quale ha trovato la sua collocazione al Museo Paleontologico di Montevarchi, l'esposizione al celebre fossile aprirà alle 15.30 alla presenza delle autorità. Qui l'articolo di presentazione

Una spettacolare entrata in scena per Babbo Natale e i suoi aiutanti: alle 16 a Montevarchi, dal campanile della Collegiata di San Lorenzo "Babbo Natale arriva dall'alto" per regalare ai bambini dolcetti e piccoli doni. Qui le informazioni

Un concerto di Natale speciale a Figline, con il gruppo The Pilgrims che si esibirà in "A gospel Christmas": musica gospel itinerante che partirà alle 16 percorrendo le strade del centro storico verso l'albero di Piazza Ficino. Qui le informazioni. Qui l'articolo di presentazione

A Loro continua il "Pinocchio Festival", il festival della creatività dedicato alla figura letteraria toscana tornerà alle 17, presso la biblioteca comunale, con il laboratorio per bambini "C'era una volta... Pinocchio re". Qui l'articolo di presentazione

Proseguono i festeggiamenti natalizi a Pian di Scò, dove alle 17 si terrà "Natale in borgo": in programma una fiaccolata dalla Pieve di S. Maria fino al borgo di Casabiondo e il laboratorio per la creazione e il recupero dei giocattoli in legno "La bottega di Geppetto". Qui l'articolo di presentazione

Un tripudio di emozioni e suoni alla pieve di San Giovanni Battista, a San Giovanni, con lo spettacolo musicale "Note di Natale": ad esibirsi alle 17 saranno i ragazzi dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell'IC G. Marconi per condividere la magia delle feste in compagnia della musica.

Una giornata di allegria per tutte le famiglie assieme ai vespisti del Valdarno, a partire dalle 17.30 in sella alle loro moto e vestiti da Babbo Natale, arriva a San Giovanni "BabboNatale in Vespa": un evento esilarante dove ai bambini saranno distribuiti dolci e caramelle. Qui le informazioni

La Valdambra celebra il Natale con il tradizionale concerto annuale: appuntamento alle 21 presso la chiesa Sant'Apollinare di Bucine con "Missa in Ambra" di Roberto Rossi. Qui le informazioni

Al teatro Garibaldi di Figline si inaugura ufficialmente la stagione concertistica con il tradizionale Concerto di Natale. Appuntamento alle 21 con l'Orchestra della Toscana che si esibirà con sinfonie di Dvoràk e Cajkovskij. Dirige la serata il maestro Paolo Bortolameolli. Qui l'articolo di presentazione

Nel segno della tradizione natalizia torna l'appuntamento con il Coro Ginestra e Dintorni che si esibirà nel concerto "Racconti di Natale", il coro racconterà del Natale e del suo cambiamento nel corso degli anni alle 21 all'Auditorium Comunale di Montevarchi. Ingresso libero.

Al teatro comunale di Bucine, alle 21.15, va in scena "Il disarmo interiore, per una pace possibile": letture e maison di danza indiana per portare un messaggio speciale. Qui le informazioni

Un suggestivo "Concerto di Natale" a Levane da parte del coro San Pietro e Paolo di Gropina: il coro si esibirà alle 21.30 alla chiesa di San Martino.

Dalle 16 nel centro storico di Tosi, frazione del comune di Reggello, ci sarà il Presepe Vivente a cura della Parrocchia di Sant’Andrea.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Torna a Terranuova in occasione delle festività natalizie il Mercatino da Forte dei Marmi, insieme al Mercato del Forte: abbigliamento, artigianato, tipicità locali provenienti dalla famosa località costiera e tanto ancora fin dalle 7 in piazza della Repubblica e via Roma.

Continuano le iniziative per "È Natale a Montevarchi" con una giornata di eventi legati al Natale: a partire dalle 9 mercato ambulante straordinario nel centro storico, mentre dalle 15.30 due appuntamenti che animeranno il centro storico della città con gli artisti dell'"Abracadabra Show" e lo "Zoo Magical" trucca-bimbi. Qui l'articolo di presentazione

Prima edizione della gara podistica "Città di Cavriglia" dove il circuito di Bellosguardo e piazza Berlinguer saranno lo scenario di una corsa di dieci chilometri. Il via della corsa è previsto per le 9.30. Saranno comprese la categoria non competitiva e le categorie giovanili. Qui l'articolo di presentazione

Ultimo giorno per il mercatino natalizio dei produttori, dell'artigianato e del sociale a Burchio, frazione di Incisa. Appuntamento sempre a partire dalle 10 con "L'erba brusca del Burchio" per poi proseguire con una speciale caccia al tesoro, laboratori per bambini e ragazzi e la conferenza "Alla scoperta della biodiversità". Qui le informazioni

In occasione dei festeggiamenti natalizi, a Terranuova tanti eventi legati al Natale e non solo, si parte alle 11 con la mostra fotografica per i trent'anni del torneo nazionale minibasket, in aula consiliare, e si prosegue in piazza della Repubblica con il laboratorio creativo "La Bottega di Geppetto", "Natale in cantiere" e l'immancabile Babbo Natale. Qui le informazioni

Piazza Auzzi, a Incisa, si trasforma in una magica località natalizia con il villaggio di Natale: giochi, pupazzi, laboratori creativi e tanto ancora per "Natale in piazza". Un pomeriggio di animazione per grandi e piccoli a partire dalle 14.30. Qui le informazioni

Alle 15 torna il tipico appuntamento natalizio per bambini: la consegna delle letterine a Babbo Natale, presso Piazza V. Emanuele a Castelfranco. Seguirà, alle 17, lo spettacolo itinerante "Artaban il quarto re". Qui l'articolo di presentazione

Animazione, dolci e un giro sui pony in piazza Ficino, a Figline con "La magia del Natale in piazza". Tanto divertimento per grandi e piccoli a partire dalle 15.30. Qui le informazioni. Qui l'articolo di presentazione

Alla chiesa di San Pietro, a Cavriglia, vengono augurate le buone festività con il tradizionale "Concerto di Natale". Il concerto sarà tenuto dalla società filarmonica G. Verdi alle 16.

Ultimo appuntamento con i concerti per gli ospiti dell'ospedale Serristori, a Figline, aperti a tutta la cittadinanza per la rassegna di "Musica in ospedale nella città metropolitana". Oggi, alle 16.30, va in scena il Trio con Brio. Qui le informazioni

Alle stanze Ulivieri, a Montevarchi, in occasione delle festività si terrà il "Concerto di Natale": cantanti e musicisti di musica classica si esibiranno alle 17 con numerose canzoni di Natale. Qui le informazioni

Nella suggestiva abbazia di Badia a Ruoti, frazione di Bucine, sarà possibile festeggiare il Natale assistendo all'esibizione del coro di Badia a Ruoti: "Aspettando il Natale" inizierà alle 17. Qui le informazioni

Sarà su "Note di Natale" il concerto della Polifonica di San Lorenzo che si terrà alle 17 al Cassero per la Scultura, a Montevarchi: un programma articolato su livelli diversi per struttura e suoni al fine di conseguire quelle armonie che riportano al significato più autentico del Natale. Ingresso libero.

In occasione delle feste natalizie il Saint Mary Gospel Choir si esibirà nella pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni: il concerto "Gospel for Christmas" inizierà alle 17 con brani gospel e spiritual.

A Reggello per l’intera giornata in Piazza Potente “Aspettando il Natale in piazza” con l’accompagnamento musicale della Reggello Swing Orchestra. Alle 21 nella Chiesa di San Jacopo: Anna Corallo in concerto con brani natalizi-Associazione Alesya.

Un luogo interessante per l'esibizione natalizia del Coro Garibaldi di Figline: alle 18, presso la cappella dell'antico Spedale Serristori, in piazza Ficino, si terrà il "Concerto degli auguri di Natale". Ingresso libero. Qui le informazioni. Qui l'articolo di presentazione