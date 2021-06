Archiviata la cena della vittoria, si inizia a pensare al mercato

di Michele Bossini

Il primo colpo la conferma in panchina di Roberto Malotti





Fra cori da stadio, con gli ultras che sono entrati in piazza Varchi con un corteo aperto da una grande C in cartone, l'inno cantato da tutti gli oltre seicento presenti, tanti premi e interviste sul palco, è andata in archivio la grande festa in piazza con la quale il Montevarchi he celebrato la vittoria del campionato di serie D e la promozione in serie C.

Effettuato il passaggio burocratico per la trasformazione della società da dilettantistica a srl, si apre la del fase del mercato e la prima notizia ufficiale è stata data ieri sera con la conferma in panchina anche per il prossimo anno di Roberto Malotti. arrivato in piazza con il suo cane Taro, divenuto la mascotte della squadra.

L'obiettivo sarà quello di allestire una squadra competitiva e stando a diversi voci si dovrebbero operare diverse conferme inserendo qualche giocatore esperto. Comunque sono discorsi che si faranno a partire dalla prossima settimana sicuramente un direttore sportivo esperto come Giorgio Rosadini saprà fare la mosse giuste.

Intanto già nei prossimi giorni dovrebbe essere lanciata la campagna abbonamenti, che visto l'entusiasmo registrato ieri dovrebbe portare a numeri di una certa consistenza, nonostante che la chiusura dello stadio "Brilli Peri" per lavori di adeguamento (il sindaco Chiassai Martini ha ribadito l'impegno di una riapertura per novembre) obblighi a giocare le prime partite casalinghe sul neutro di Pontedera.