Approvato il bilancio regionale: ci sono le risorse per avviare la progettazione del secondo ponte

di Glenda Venturini

Individuati i 100mila euro necessari per la progettazione preliminare, via libera all'emendamento del gruppo PD. Benucci (PD): "Segnale importante per il Valdarno". Tozzi (Lega): "Bene così, ora pronti a monitorare"



Il tragitto del secondo ponte in una ipotesi progettuale che risale al 2012 (a cui poi non è seguita la progettazione vera e propria)

Uno stanziamento di 100mila euro per avviare la progettazione preliminare del secondo ponte sull'Arno, con gli studi necessari. Lo ha previsto, tra i capitoli del nuovo bilancio appena approvato, la Regione Toscana: si dà così avvio, di nuovo, alla fase di progettazione di un'opera che il Valdarno attende da trent'anni. Prima di questo passo avanti, uno studio con una ipotesi progettuale era stato presentato nell'ormai lontano 2012 (quello nella foto) ma non ebbero poi luogo le successive fasi di progettazione vera e propria.

"Dopo oltre 20 ore di discussione - commenta il consigliere reggellese Cristiano Benucci - il Consiglio regionale ha approvato il bilancio 2021 e anche l’emendamento Pd che stanzia 100.000 euro per la progettazione del ponte. Si tratta di un segnale importante per il Valdarno che si propone di instradare un percorso che porti alla realizzazione del nuovo ponte a Figline Valdarno, opera di cui si parla da trent’anni e di cui il Valdarno ha estremamente bisogno".

Soddisfazione è stata espressa anche da Elisa Tozzi, consigliera valdarnese della Lega, che aveva presentato a sua volta un emendamento in cui si impegnava la giunta ad avviare il percorso per il secondo ponte sull'Arno di Figline. "Il ponte di Figline non è infatti soltanto un'opera strategica per l'area valdarnese, ma anche il simbolo più importante ed efficace della comune volontà di costruire tutti insieme il futuro, il post-Covid della nostra amata Toscana. Per questo motivo ringrazio il governatore Giani, il presidente Mazzeo e il capogruppo di Fratelli d'Italia Torselli che si è personalmente speso insieme a me in questa iniziativa per il Valdarno. Naturalmente - conclude - come Lega non mancheremo di monitorare tutte le fasi della progettazione del ponte, affinché neppure un euro vada sprecato".