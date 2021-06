Approvata la mozione a sostegno del Ddl “Zan”, contro le discriminazioni di genere o identità sessuale

di Glenda Venturini

L'approvazione della mozione, presentata dal gruppo di maggioranza, è avvenuta nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò





È stata approvata durante il Consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò del 9 giugno scorso, la mozione proposta dal gruppo consiliare “Progetto Comune” a sostegno delle misure di contrasto verso le discriminazioni legate al genere e identità sessuale, contenute nel disegno di legge Zan.

Anche Castelfranco Piandiscò, quindi, sostiene il contenuto del Ddl Zan, che prevede l’estensione dei cosiddetti reati d’odio, oggi previsti per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604 bis del codice penale), anche a chi compie discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e della disabilità. La proposta di legge, approvata in prima lettura alla Camera il 4 novembre e ora all’esame della commissione Giustizia del Senato, è nata su iniziativa del deputato Pd Alessandro Zan.

Nel testo della mozione approvata a Castelfranco Piandiscò si legge: “I governi hanno il dovere di salvaguardare il diritto di essere liberi dalla violenza. Ciò richiede che i Paesi adottino misure speciali di protezione nei confronti dei gruppi vulnerabili, in particolare contro i crimini motivati dall’odio. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo riguarda l’approvazione delle leggi per il contrasto ai crimini d’odio, che consentono alle autorità di considerare circostanze aggravanti gli atti motivati da pregiudizi. Che le minoranze sessuali e di genere dovrebbero far parte dei gruppi protetti è sostenuto da tutte le istituzioni internazionali che si occupano dei diritti umani”.