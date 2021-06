Apoteosi rossoblù: il Montevarchi batte la Sangiovannese e vola in serie C

di Michele Bossini

Con un goI per tempo il Montevarchi batte la Sangiovannese 0-2 e conquista la serie C

L'edizione numero 102 del derby fra Sangiovannese e Montevarchi è finita 0-2, coi rossoblù (ai quali sarebbe bastato anche il pareggio) che poco prime delle 18, al triplice fischio del signor Alessandro Cutrufo di Catania, hanno potuto festeggiare l'approdo in serie C con un turno di anticipo.

Il primo tempo è stato di netta marca aquilotta: la squadra di Malotti , oltre a passare in vantaggio dopo soli sette giri di orologio grazie a Frugoli, è andata in almeno due-tre occasioni vicina al raddoppio, arrivato al 10' del secondo tempo con Jallow, che da due passo ha trafitto Cipriani. Assente una reazione azzurra degna di tale nome, con il portiere del Montevarchi Giusti mai impegnato se non per l'ordinaria amministrazione e così è finita 0-2 con gli aquilotti in festa.

Interviste di Giovanni Bizzarri