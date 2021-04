Aperto il bando per l’istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi

di Redazione

Il comune di Montevarchi apre un bando per l’istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in.



Immagine presa dal web

Il comune di Montevarchi ha pubblicato un bando per l’istallazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in vari parcheggi: lo scopo è quello di realizzare una rete di ricarica capillare in ambito urbano. Gli operatori idonei dovranno manifestare l’interesse a partecipare entro e non oltre le 23:59 del 29 aprile esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it.

La decisione dell'Amministrazione comunale ha una duplice importanza: se da un lato incentiva l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale dall’altro va incontro ai possessori di auto elettriche o ibride plug-in che attualmente non godono di un sistema di ricarica diffuso e capillare.

E’ possibile reperire i requisiti di idoneità e tutti gli allegati necessari per la presentazione della domanda sul sito del Comune comune.montevarchi@postacert.toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti”.