Aperto il bando per i contributi anti-sfratto: risorse per chi è in difficoltà. Nel 2019 furono aiutate cento famiglie

di Glenda Venturini

Uscito il bando per concessione contributi per la prevenzione degli sfratti, sulla base delle risorse messe a disposizione della Regione Toscana. Ecco chi può accedere al contributo e le modalità di presentazione delle domande





Arrivano i contributi anti sfratto a Montevarchi: è stato infatti pubblicato, dall’Amministrazione Comunale,il bando relativo al progetto per la prevenzione degli sfratti per l’anno 2020. Un contributo che viene erogato sulla base dei fondi messi a disposizione della Regione Toscana: lo scorso anno furono ben 101 le famiglie montevarchine che lo ottennero, riuscendo così a tamponare situazioni a rischio per difficoltà economiche.

Il contributo regionale viene richiesto dall’affittuario che si trova in difficoltà con i pagamenti, ma viene erogato al proprietario dell’alloggio, e solo a seguito di rinuncia all’esecuzione del procedimento di sfratto. L’importo del contributo arriva fino a un massimo di 5.000 euro e serve per coprire la morosità maturata e le spese legali. Inoltre se il proprietario, rinunciando allo sfratto, stipula anche un nuovo contratto di locazione, il contributo sale fino a un massimo di 7.000 euro.

Se il proprietario di casa invece non rinuncia allo sfratto, il contributo è utilizzato per favorire l'inquilino nella ricerca di una nuova abitazione, dirottando dunque il contributo economico previsto verso il nuovo contratto di affitto che sarà stipulato.

Possono presentare domanda le famiglie in condizioni di difficoltà economica, a causa della perdita del lavoro o della diminuzione della loro capacità reddituale, con in corso un procedimento di sfratto per morosità, depositato in Tribunale, per il quale non sia ancora avvenuta l’esecuzione del provvedimento e che rientrano all’interno di altri determinati criteri stabiliti dal bando.

Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, poiché le istanze saranno esaminate e soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Urban Center e all'ufficio InComune di Montevarchi e Levane, oppure contattare l’Ufficio Casa del Comune di Montevarchi.