Annullato l'appuntamento con il "Trofeo Siro Noferi"

di Michele Bossini

La gara, organizzata in concomitanza con la festa del Perdono, quest'anno non ci sarà





L'appuntamento con il "Trofeo Siro Noferi", la gara organizzata dalla polisportiva "Rinascita" in concomitanza con la festa del Perdono e che quest'anno si sarebbe dovuta disputare domenica 6 settembre per quella che sarebbe stata la quarantesima edizione, è stato annullato causa Covid-19.

Il percorso era solito misurare tredici chilometri con ritrovo in piazza Varchi, quindi il via alla gara per aggiungere il bivio per Caposelvi e quello per Mercatale, prima di fare ritorno verso il centro cittadino, dove era posto l'arrivo.