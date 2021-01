Anno nuovo, l'augurio del sindaco Giunti: "Che sia molto più di una semplice ripartenza"

di Glenda Venturini

Il sindaco reggente traccia il bilancio del 2020 appena concluso a Reggello sul fronte coronavirus: "In questo anno abbiamo avuto un totale di 546 casi positivi di contagio da Covid-19: purtroppo 12 persone sono decedute"





Un bilancio del 2020, con particolare attenzione all'emergenza pandemia, e un augurio a tutti i concittadini per un 2021 migliore: è il sindaco reggente di Reggello, Piero Giunti, a offrire dai social una sua riflessione.

"Di solito a fine anno è tempo di bilanci… che anno è stato il 2020? Trovare la parola giusta per definire il 2020 non è stato difficile ... 'un anno da dimenticare'. In questo anno a Reggello abbiamo avuto un totale di 546 casi positivi di contagio da Covid-19: purtroppo 12 persone sono decedute, 508 già guarite e 26 ancora in isolamento domiciliare in attesa di un riscontro negativo. Dietro a questi numeri, la pandemia da COVID-19 ha cambiato il nostro modo di vivere, di lavorare e di stare insieme … ha messo tutti noi alla prova nelle cose che più ci stanno a cuore: le relazioni e gli affetti con le persone a noi care".

"Un anno senza le nostre feste in piazza - continua Giunti - senza la Festa della Birra, Rassegna dell’Olio, Perdono … un anno senza teatro, concerti, museo .. per molti senza lavoro, con la didattica a distanza. Non lasciamo però che queste difficoltà ci facciano “imbruttire” e perdere la speranza nel futuro, perché sono convinto che tutto questo ci ha reso anche più forti, come singoli e come comunità! È per questo che sento il dovere di dire grazie alla comunità di Reggello per aver reagito: grazie al mondo del volontariato per la rete di solidarietà messa in piedi; grazie alla scuola per il coraggio e la passione nel tenere aperto uno dei luoghi più preziosi della nostra comunità; grazie ai medici, pediatri e infermieri che ogni giorno sono stati in prima linea per curare e assistere tutti noi; grazie a chi nel silenzio ha portato il suo aiuto a chi ne aveva bisogno".

"Coraggio, perché insieme siamo più forti di tutto questo, perché insieme dobbiamo ripartire e di fronte alle tante difficoltà che ancora dovremo affrontare, solo insieme possiamo vincerle! Buon anno nuovo - conclude il sindaco di Reggello - che il 2021 possa essere molto di più di una semplice ripartenza; che questo anno ci insegni anche a riconoscere il bello, il buono e il vero in ogni situazione che saremo chiamati a vivere!

Auguri di Buon Anno a tutta la Comunità di Reggello".