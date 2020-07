Ancora una stagione alla Fides Montevarchi per Gabriele Malatesta

di Michele Bossini

Importante conferma per coach Paludi in vista della prossima stagione





Dopo una buona stagione nel campionato di serie C gold, Gabriele Malatesta era stato richiesto da tante società ma alla fine ha deciso di giocare anche il prossimo anno nella Fides Montevarchi, dove il direttore Andrea Dami sta lavorando per allestire un roster ancora più competitivo di quello dell'anno scorso, in piena fase ascendente verso la parte alta della classifica, quando la stagione è stata prima sospesa e poi dichiarata conclusa.

Una delle imprese più difficili per i dirigenti del sodalizio montevarchino sarà quella di sostituire Leonardo Setti, che ha lasciato per motivi di lavoro.