Anche quest’anno è stata bella la rappresentazione del Presepe alla Badia di Soffena

di Monica Campani

Un evento che viene organizzato ogni due anni



Come accade ogni due anni la Badia di Soffena a Castelfrano è stata spettatrice del presepe vivente nel giorno di Natale. E come sempre impeccabile è stata la rappresentazione per le scenografie, i costumi e le tante persone che vi hanno partecipato.

Attenta e meticolosa la ricostruzione dell'epoca con le botteghe e gli animali. E tanti come sempre sono stati gli spettatori.

Il prossimo appuntamento è il 6 gennaio quando i protagonisti della rappresentazione della Natività saranno i bambini.