Anche Lara Mori in lizza per il premio "Pegaso per lo sport"

di Michele Bossini

Una società più tredici fra atleti e atlete nella rosa delle candidature al premio





Individuata dal gruppo toscano giornalisti sportivi, insieme a Coni e Cip Toscana, è stata definita la rosa dei concorrenti (tredici atleti e una società) per il "Pegaso per lo sport 2020", il massimo riconoscimento che la Regione Toscana assegna ogni anno ad atleti e società sportive che nella stagione agonistica precedente si sono affermati in competizioni nazionali e internazionali e che si sono segnalati per etica sportiva e fair play.

Nella lista figura anche Lara Mori, ginnasta della "Giglio" di Montevarchi vincitrice di due ori, quattri argenti e un bronzo ai Tricolori assoluti nelle specialità del corpo libero e della trave. La cerimonia di premiazione è in programma per il prossimo 9 marzo, al Teatro della Compagnia, di Firenze.