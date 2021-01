Anche in Valdarno la raccolta firme per la Proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista

di Glenda Venturini

L'iniziativa è stata lanciata dal Sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona. L'obiettivo è raccogliere 50mila firme per portare la proposta in Parlamento. In questi giorni molti sindaci del Valdarno hanno firmato





È possibile firmare anche nei comuni del Valdarno, per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Si tratta dell'iniziativa lanciata dal Sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona: il Comitato promotore ha già depositato la proposta in Cassazione, e serviranno almeno 50.000 firme per portare la proposta in Parlamento.

Si piò firmare in presenza, presso l’ufficio preposto nel comune dove si è iscritti nelle liste elettorali: per farlo c’è tempo fino al 31 marzo 2021. L'obiettivo è di introdurre norme specifiche contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e promozione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

E in questi giorni, anche in concomitanza con le celebrazioni del Giorno della Memoria, sono tanti i sindaci del Valdarno che hanno già sottoscritto la Proposta di legge, dal Valdarno fiorentino a quello aretino. Il primo era stato il sindaco di Rignano, Daniele Lorenzini, che aveva apposto la sua firma già a novembre: la comunità rignanese è legata infatti a quella di Stazzema da un patto di amicizia.

Hanno poi firmato la sindaca di Figline e Incisa, Giulia Mugnai; il sindaco reggente di Reggello, Piero Giunti; hanno sottoscritto anche il sindaco di Cavriglia, Leonardo degl'Innocenti o Sanni, insieme a tutta la giunta; il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, la sindaca di Laterina Pergine, Simona Neri, il sindaco di Loro, Moreno Botti.

Lo hanno fatto oggi, in occasione del Giorno della Memoria, la sindaca di San Giovanni Valentina Vadi, il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Enzo Cacioli, e il sindaco di Bucine, Nicola Benini: tutti e tre insieme agli assessori delle rispettive giunte.