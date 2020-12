Ampliamento discarica: la segreteria del Pd ringrazia il gruppo consiliare di maggioranza

di Monica Campani

Il ringraziamento è per la mozione presentata in consiglio con la quale si chiede l'istituzione di un'inchiesta pubblica sull'ampliamento della discarica di Podere Rota





La segreteria del Partito democratico di San Giovanni ringrazia il gruppo consiliare del centro sinistra per aver presentato in Consiglio comunale la mozione con la quale si chiede l'istituzione di un'inchiesta pubblica sull'ampliamento della discarica di Podere Rota.

"Riteniamo di ottimo auspicio sia il voto favorevole alla mozione da parte di tutti i gruppi presenti in Consiglio, sia l’accoglienza degli emendamenti presentati dal gruppo consiliare del “Movimento Cinque Stelle. Sono tutti segni tangibili, che abbiamo sempre auspicato, di quell'unità di intenti di tutte le forze politiche in merito ad una battaglia civile di enorme importanza per tutta la cittadinanza di San Giovanni Valdarno. Il dibattito che ne scaturirà non potrà che catalizzare l'attenzione delle forze politiche sangiovannesi e rappresenterà un'importante occasione di confronto e di approfondimento di questa tematica così delicata e di importanza strategica non solo per il nostro Comune ma, in prospettiva futura, per tutto l'assetto del Valdarno".

"Nel constatare quindi con grande favore quanto sia alto il livello di attenzione e di sensibilità rispetto a questo tema, vogliamo cogliere questa occasione per ribadire quella posizione chiara e netta che ci ha sempre visti contrari a qualunque ipotesi di ampliamento dei volumi della discarica di Podere Rota. Ringraziamo, infine, il sindaco Valentina Vadi e la sua Giunta per aver manifestato in ogni sede opportuna la propria forte contrarietà rispetto ad ogni ipotesi di ampliamento, ed esprimiamo tutto il nostro apprezzamento per l’impegno profuso in questa difficile battaglia politica".