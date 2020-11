Ampliamento discarica: il gruppo Centrosinistra per San Giovanni chiede tre incontri pubblici prima della VIA

di Monica Campani

Il gruppo di maggioranza, chiedendo l''Inchiesta pubblica, si avvale dell'ex articolo 24 bis e 27 bis DLGS 152/2006





Non avrà un valore vincolante ai fini del procedimento di VIA, Valutazione impatto ambientale, ma avrà probabilmente lo scopo di responsabilizzare ancora di più la Regione Toscana nella decisione da prendere per l'ampliamento della discarica di Podere Rota. Per questo il gruppo Centrosinistra per San Giovanni presenta nel prossimo consiglio comunale una mozione con la quale impegna il sindaco a formulare al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, all’Assessore Regionale All’ambiente, ed al Presidente della Commissione Regionale competente la richiesta di un'Inchiesta pubblica.

Il gruppo di maggioranza si avvale "dell'art. 24 bis – Inchiesta Pubblica- del testo unico ambientale DLGS 152/2006 ed del successivo art. 27 bis del medesimo decreto, nonché dell’art. 53 della legge regionale 10/2010 che prevedono la facoltà, da parte dell’autorità competente per la VIA, di procedere alla consultazione del pubblico mediante la disposizione di una Inchiesta Pubblica, finalizzata a favorire la effettiva partecipazione del pubblico nell’ambito del procedimento di VIA, per l’esame dello studio di impatto ambientale (SIA), dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini".

In pratica si tratta di organizzare e convocare tre distinti incontri pubblici con la cittadinanza ai quali dovranno prendere parte, per parlare dell'argomento, esperti del settore e istituzioni. Tra gli invitati anche presidente e assessore competente della Regione Toscana. Al termine degli incontri verrà redatta una relazione che non ha valore vincolante per il procedimento VIA e per la decisione sull'ampliamento volumetrico della discarica ma che comunque rimane agli atti e gli enti competenti dovranno prenderne visione e averne consapevolezza.

Il gruppo di maggioranza impegna il sindaco anche "a comunicare agli altri comuni del territorio la richiesta, invitandoli a promuovere analoga iniziativa nei confronti della Regione Toscana".

"Vogliamo rassicurare tutti i cittadini, i comitati e i portatori di interesse, che il nostro gruppo sostiene l’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno nel percorso intrapreso di contrasto all’ampliamento della discarica".