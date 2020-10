Ampliamento della discarica, Liste civiche sangiovannesi: "Un altro schiaffo inaccettabile"

di Monica Campani

Interviene l'opposizione di San Giovanni





Sulla notizia della richiesta avanzata per l'ampliamento della discarica di Podere Rota interviene il gruppo Liste civiche sangiovannesi.

"È di oggi la notizia della richiesta da parte del gestore della discarica di Podere Rota di una nuova richiesta di ampliamento. Altro che chiusura al 2021. Altri 800.000 metri cubi di spazzatura sulle spalle del Valdarno e di San Giovanni in particolare. Il tutto nel più totale, complice, silenzio delle Istituzioni locali. Confidiamo che qualcuno si faccia vivo".

"Noi non potremo che fare ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni: difendere il nostro territorio. Siamo pronti, nonostante l’emergenza epidemiologica che imperversa, a non lasciare da soli i cittadini Sangiovannesi. Tutti assieme possiamo fermare questo ulteriore scempio".