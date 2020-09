Amichevole per il Montevarchi, al "Brilli Peri" arriva il Valdarno Football Cub

di Michele Bossini

Le due valdarnesi si affronteranno domani con calcio d'inizio alle 17





Partita amichevole domani pomeriggio (domenica) alle 17 allo stadio "Brilli Peri", con il Montevarchi che affronterà il Valdarno Football Club degli ex Brachi e Vangi.

Per entrambe le squadre si tratta di un test non solo utile per mettere minuti nelle gambe e affinare gli schemi e i meccanismi di gioco, ma anche e sopratutto per trarre delle indicazioni in vista dei primi impegni ufficiali.

Il tempo degli esperimenti se non è finito è agli sgoccioli per il Valdarno Football Club, che domenica prossima scenderà in campo per affrontare il Terranuova Traiana nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia. Per il Montevarchi, in campo con il lutto al braccio in ricordo dell'ex presidente Lorenzo Parigi, un'altra amichevole (mercoledì 16 con il Prato) e un po' di tempo in più per lavorare in vista del via alla stagione, il 27 settembre con la prima di campionato.