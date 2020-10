Allagato il sottopasso di Ponte alle Forche, Liste civiche: "E' una questione di priorità"

di Monica Campani

Sottopasso bloccato per la pioggia. Interviene il gruppo all'opposizione





Sottopasso di Ponte alle Forche a San Giovanni allagato per la forte pioggia. Traffico in tilt. Il Comune è intervenuto con le idrovore. Il gruppo Liste civiche sangiovannesi commenta.

"Ogni qualvolta che in consiglio comunale viene portato un atto relativo al bilancio sangiovannese i revisori ricordano 'la massima prudenziale attenzione circa l’impegno di spese non necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali dell’Ente'. A nostro avviso garantire una viabilità in sicurezza rappresenta senza dubbio una di tali funzioni".

"Una copiosa (ma non eccezionale ) pioggia ha bloccato per ore una delle arterie più importanti della città. Sono presenti nel sottopasso di Ponte alle Forche pompe a immersione? E se lo sono, perché non hanno funzionato? A noi pare che questa nuova amministrazione Vadi ponga un po’ troppa attenzione (e risorse) ad iniziative che fungono più ad essere vetrina del sindaco o dall’assessore di turno (quindi non necessarie per le funzioni fondamentali dell’Ente), piuttosto che dedicare le giuste risorse al decoro cittadino ed alla manutenzione del bene pubblico. E’ una questione di priorità. Lo sanno bene i cittadini sangiovannesi bloccati nel traffico stamani".