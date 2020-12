Allacciamento al depuratore, l'amarezza di Futuro Comune: "Per dieci anni i cittadini hanno pagato solo il progetto"

di Glenda Venturini

Il gruppo di minoranza esprime rammarico per i lunghi tempi di realizzazione dell'opera che ha portato all'allacciamento al depuratore della frazione di Ponticino: un intervento la cui progettazione risale a oltre dieci anni fa





"Alla buon'ora!": così il gruppo di opposizione a Laterina Pergine, Futuro Comune, commenta la notizia dell'avvenuto allacciamento delle utenze di Ponticino alla rete del depuratore di Laterina, a cura di Nuove Acque.

"Ringraziamo la società Nuove Acque per l'allacciamento di una parte di Ponticino al depuratore di Laterina, peccato che sono passati più di dieci anni dalla sua progettazione, nel corso dei quali i Ponticinesi hanno pagato per un servizio del quale non hanno usufruito", sottolinea Futuro Comune.

"Tutto legale, ovvio, perché una legge imponeva ai cittadini di pagare la depurazione a patto che fossa stata iniziata la progettazione del depuratore o del collegamento ad esso. Vi ricordate che Nuove Acque fu costretta a risarcire ai cittadini di Ponticino la depurazione, perché non usufruita? Ci sembra che fosse stata percepita per un'altra decina di anni, quindi sono quasi venti anni che a Ponticino si attende il depuratore", sottolinea il gruppo di minoranza.

"Bene, quel risarcimento, forse, convinse Nuove Acque a progettare un collegamento al depuratore di Laterina e tralasciare l'idea di un depuratore per Ponticino, troppo oneroso. Peccato che fra il dire ed il fare sono passati dieci anni nei quali i ponticinesi hanno pagato per un servizio del quale non usufruivano (forse 15 per alcune parti del paese, perché il risarcimento fu solo per cinque anni). Quindi scusate, se non condividiamo la pomposità della cosa che era solo dovuta e non dopo un così lungo tempo", conclude la nota del gruppo Futuro Comune.