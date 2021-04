Esce "Untitled" il singolo più sperimentale della band valdarnse TOB. Già pronti all'uscita nuovi brani, ed altri ancora in cantiere: tra questi, uno sarà in italiano.

TOB è la definitiva ed eclettica evoluzione del progetto alternative rock “The Old Blossom”. A meno di un mese dall'uscita del loro ultimo singolo Untitled; i TOB si raccontano. Il progetto, nasce nel 2016 nel Valdarno a partire dai banchi di scuola e da subito ha come intenzione quella di unire musicisti provenienti da differenti background artistici. Dopo vari cambi di formazione e di stile, si è giunti all’attuale trio composto da Lorenzo Greco (voce), Federico Barghini (chitarra) e Simone Bracci (basso, mix).

Sin dai primi tempi, la band si afferma nella scena locale con una ricca programmazione di serate, per poi intraprendere in seguito un tour in varie parti dell’Italia, che arriverà persino al Castello Sforzesco di Milano, Piazza del Campo a Siena e Roma. Proprio nella capitale la band raggiungerà una vera e propria maturità, anche grazie a esibizioni in importanti venue come “The Yellow Bar”, che ospita ogni settimana band e musicisti provenienti da ogni parte del globo. Nel gennaio 2018 la band è ospite dell’importante network Sofar Sounds Florence per una performance acustica, che permetterà al gruppo di portare la propria musica ad un pubblico variegato ed internazionale.

Nel 2020 il gruppo si concentra sulla scrittura e la creazione di nuovi brani; dopo un anno di produzione, intraprende ufficialmente a gennaio 2021 una collaborazione con la nota società di distribuzione, management e promozione Artist First. Sono diversi i singoli già pronti per nuove uscite nei prossimi mesi; intanto lavorano ad un nuovo brano in italiano. Cercare di preservare, riuscire a declinare le inclinazioni musicali di ognuno, rimanere fedeli a una linea propria che valorizzi le peculiarità della ricerca e allo stesso tempo cercare di emergere nel mercato della musica, saturo di proposte di ogni genere, diventa sempre più sfidante.