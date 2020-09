Alla Sangiovannese il test in casa del Foiano

di Michele Bossini

Il Marzocco ha vinto, 2-3 il finale, ma sul fronte del gioco c'è ancora molto da lavorare



L'allenatore della Sangiovannese Agostino Iacobelli

La Sangiovannese ha vinto per 2-3 la gara amichevole in casa del Foiano e rispetto alla brutta prova di mercoledì con il Terranuova Traiana qualcosa di meglio si è visto in attacco in termini di incisività e sul fronte del gioco, anche se c'è ancora molto da lavorare nei giorni da qui al 20 settembre, quando il Marzocco dovrà scendere sul rettangolo di gioco per il preliminare di Coppa Italia.

Per quello che riguarda la cronaca, il primo tempo si era chiuso con gli azzurri in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Mencagli, sul finire del match il pareggio della squadra di casa quindi ancora gli azzurri a segno due volte con Romanò e Papi su rigore, prima della rete del 2-3 conclusivo.