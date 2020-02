"All'impianto di Podere Rota non saranno conferiti i rifiuti provenienti da Roma"

di Monica Campani

“Non sono previsti, né lo sono mai stati, conferimenti di rifiuti provenienti da Roma. Come è ormai noto, i rifiuti provenienti dalla capitale, che la Toscana ha deciso di accogliere, sono destinati ad impianti situati nell’area dell’ATO Costa, in particolare in Versilia ed in provincia di Massa Carrara”. Con queste parole Csai smentisce le notizie sul probabile arrivo di 13.500 di rifiuti dal Lazio.

"Non si capisce pertanto il motivo e gli “appelli alla mobilitazione” per i quali il nostro impianto è stato citato su questa vicenda".