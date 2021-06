Alice Milani è nuova giocatrice della polisportiva "Galli"

di Michele Bossini

A San Giovanni ritroverà coach Matassini, che l'ha allenata lo scorso anno





Continua senza sosta il mercato della Polisportiva Galli e dopo Ramò e Vespignani è arrivata la terza firma ed è quella di Alice Milani. Giocatrice classe 1999, Milani è cresciuta nel vivaio del Fila San Martino di Lupari, dove ha militato per ben cinque stagioni dividendosi tra il club satellite in A2 del Fanola e la prima squadra, arrivando anche al debutto in A1. A gennaio il passaggio a Udine sotto le direttive di coach Matassini, che ritroverà a San Giovanni.