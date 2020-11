Albero spezzato dal maltempo, anche il sindaco dà una mano per rimuoverlo

di Glenda Venturini

L'intervento nell'area del mercato, dove nella notte un albero ha ceduto a causa del vento





Anche il sindaco di Rignano, Daniele Lorenzini, impegnato questa mattina nell'intervento di rimozione di un albero spezzato dal forte vento. L'albero, che si trova nell'area del mercato, era pericolante tanto che è stato necessario rimuoverlo.

Il primo cittadino ha aiutato gli operai intervenuti: "Stamani, passando per la piazza - ha commentato - ci siamo trovati letteralmente a dare una mano per il ripristino in sicurezza. Un impegno di Protezione Civile che ha visto il pronto intervento e il lavoro congiunto dei nostri operai e di VAB Rignano sull'Arno. Grazie ancora".