Al via la prima tranche dei lavori per la manutenzione di strade e marciapiedi. Spesa di oltre 225mila euro

di Monica Campani

L’assessore Pellegrini: “Nei primi mesi del 2021 saranno realizzati i lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi in alcune aree di grande frequentazione della nostra città. In programma lavori per un importo di 350.000 euro”





Al via i lavori sulla rete viaria di San Giovanni Valdarno. Si tratta della prima tranche di quelli previsti dall’Accordo Quadro sul risanamento dei marciapiedi e dei piani viari del territorio comunale. E' di 350.000 euro la spesa complessiva dell'opera che riguarderà interventi su carreggiate, marciapiedi, sistemi di regimazione acque meteoriche, elementi di corredo della piattaforma stradale.

La prima parte degli interventi, che saranno completati nei primi mesi dell’anno, è stata approvata dalla giunta il 17 dicembre scorso e prevede opere di manutenzione su strade e marciapiedi per un importo complessivo 225.900 euro.

“L’accordo quadro è il primo passo per operare una razionalizzazione delle procedure amministrative e programmare i necessari interventi di manutentenzione straordinaria della viabilità su più annualità del bilancio, lo strumento migliore che ci permette di operare un piano organico e senza limitarsi ad interventi di sistemazione puntuale. Nei primi mesi del 2021 saranno realizzati i lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi in alcune aree di grande frequentazione della nostra città, lavori già progettati nel corso della precedente annualità e iniziati con la realizzazione della ciclopista sul canale Battagli nel tratto compreso tra via Genova e via Firenze – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici ed infrastrutture, Francesco Pellegrini - Un lavoro importante realizzato attraverso un accordo quadro, che ha portato ad un investimento complessivo di 350.000 euro”.