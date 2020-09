Al via l'Arena Summer Fest nello spazio ristrutturato fuori dal teatro Garibaldi

di Glenda Venturini

Il 5 settembre l’inaugurazione: in programma quattro eventi, nel rispetto delle misure anti contagio





Musica, teatro, ballo: riparte a Figline, dopo il successo dello scorso anno, l’Arena Summer Fest, un appuntamento che, come tanti altri eventi promossi in città, ha subito le limitazioni anti Covid. Ma lo spazio adiacente al Teatro Garibaldi è pronto per ospitare 4 iniziative a seguito di una ristrutturazione condotta questa estate dall’ufficio Lavori pubblici del comune. I lavori, per un importo di 25mila euro, hanno visto l'installazione di una cancellata in corten, di due sedute con il piano in pietra, la sostituzione di una parte della pavimentazione, l'eliminazione di alcune scritte sulle pareti degli edifici a ridosso dell'arena e un nuovo impianto di illuminazione, più adatto al contesto sia dal punto di vista funzionale che estetico.

E ora il Festival si aprirà con l’inaugurazione dello spazio rinnovato. Sabato 5 settembre alle 18 si terrà la cerimonia alla presenza della sindaca e degli assessori, alla quale seguiranno l’esibizione del Quartetto di clarinetti della scuola di musica Schumann e il concerto degli ottoni dell’Orchestra regionale della Toscana che si esibiranno in un omaggio a Ennio Morricone. La giornata inaugurale proseguirà alle 21,30 con il concerto dei Fratelli Mentaforte, che proporranno un ampio repertorio di cover per tutti i gusti e per tutte le fasce di età: Vasco Rossi, Ivan Graziani, Subsonica, Coez, Battisti e tanti altri brani.

“Per questo spazio avevamo previsto un altro calendario di eventi – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Farini – ma l’evoluzione del Covid ci ha costretto a rivedere tutto il programma, le tempistiche e la tipologia delle attività. Per noi era importante confermare l’inaugurazione nel 2020 senza rinviarla all’estate prossima: ringrazio quindi l’ufficio Cultura, l’ufficio Lavori pubblici e tutti gli operai per il lavoro svolto in tempi brevissimi nel mese di agosto, consentendo un risultato che rappresenta un ritorno alla socialità e alla condivisione di prodotti culturali in sicurezza”.

Il programma dell’Arena Summer Fest 2020 continuerà con altre 3 eventi gratuiti: martedì 8 settembre alle 21,30 si terrà lo spettacolo teatrale “Bottegai” portato in scena da Arca Azzurra e tratto da tre monologhi di Ugo Chiti. Sabato 12 settembre alle 21,30 spazio invece al concerto spettacolo Tangosuite con Donatella Alamprese, Marco Giacomini, Andrea Farolfi e con i ballerini Annalisa Bonechi e Nicola Campinotti. Serata finale il 17 settembre alle 21,30, quando i Vocal Blue Trains saliranno sul palco dell’arena per presentare un concerto di musica polifonica e gospel elettronico.

L’ingresso a tutti gli eventi (massimo 70 persone a iniziativa) è gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a cultura@comunefiv.it o telefonando ai numeri 0559125253/247.