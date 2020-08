Al via i lavori per il campo sintetico di calcio del Parco pubblico attrezzato

di Monica Campani

Partono anche gli interventi di manutenzione al campo sportivo della Penna





Iniziano i lavori al Parco pubblico attrezzato Tiziano Terzani di Terranuova per la realizzazione del compo da calcio a 11. La struttura sarà omologabile per la 3° categoria, 3° categoria U21, Juniores Provinciale U18 e 3° categoria U18, secondo il regolamento vigente, oltre che fruibile a tutte le squadre da calcio amatoriale del territorio.

“Un passo significativo per potenziare le strutture sportive comunali, offrendo uno spazio all’altezza delle esigenze - ha affermato il sindaco Sergio Chienni - Con un investimento di circa 360 mila euro sono già iniziati i lavori che consegneranno un campo in erba sintetica omologabile per la 3° categoria e saranno revisionati gli spogliatoi esistenti. Un’opera importante che risponde alle richieste della società sportiva Terranuova Traiana e alle realtà amatoriali del territorio”.

“In linea con il cronoprogramma dei lavori pubblici, seppur adeguandoci alle difficoltà causate dalla pandemia – ha detto il vicesindaco Mauro Di Ponte – l’amministrazione comunale porta avanti i progetti che aveva in cantiere. In particolare, gli interventi al campo di calcio a 11 prevedono, oltre alla raschiatura del terreno in sabbia e conseguente collocazione di un manto sintetico con specifici drenaggi e strutture per l’irrigazione, una nuova illuminazione alle torri faro e l’allargamento della superficie per il riscaldamento degli atleti. Contiamo entro la fine dell’anno di poter inaugurare il nuovo campo”.

Oltre al rifacimento del manto in erba sintetico al campo di calcio a 11 all’interno del Parco pubblico attrezzato, sono iniziati i lavori di manutenzione del manto del campo sportivo della Penna.

“Due anni fa abbiamo consegnato alla comunità un’opera attesa da tempo – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – ora il campo necessita di interventi di miglioramento sul terreno di gioco, in particolare sui drenaggi che non erano stati coinvolti nei lavori precedenti. Le opere sono già iniziate per un investimento complessivo di circa 48 mila euro”.

L’intervento al campo della Penna così come quello al Parco pubblico attrezzato riguardano impianti sportivi dedicati al calcio, ma nei prossimi mesi l’amministrazione annuncerà delle novità anche per gli impianti indoor, per rispondere così alle richieste delle associazioni sportive che operano al chiuso.