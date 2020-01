Al Valdarno Football Club la vittoria nel derby con la Rignanese, tre punti anche per il Terranuova Traiana

di Michele Bossini

Valdarno Football Club e Terranuova Traiana hanno vinto entrambe 2-0





Il Valdarno Football Club ha sconfitto 2-0 la Rignanese aggiudicandosi così il derby del Valdarno fiorentino e tre punti importanti in chiave salvezza, anche se la situazione non è ancora tranquilla. A segnare il gol del vantaggio è stato, al 41' del primo tempo, Vangi su assist di Buscè dalla destra, il raddoppio al 90' di Bega sul calcio dì rigore dopo che in avvio di ripresa la Rignanese (sempre ultima e praticamente retrocessa) era riuscita a farsi pericolosa in un paio di occasioni.

Quinto risultato utile consecutivo per il Terranuova Traiana, che ha messo a segno la terza vittoria casalinga di fila superando 2-0 la Fortis Borgo San Lorenzo con gol di Marzi al 5' del primo tempo e rigore trasformato da Castro a inizio ripresa. Sul 2-0 la Fortis ha sbagliato il rigore che avrebbe permesso di riaprire la partita.