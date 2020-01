Al teatro di Bucine arriva il musical "Civico 7", musica per gli eterni sognatori

di Matteo Mazzierli

Lo spettacolo si svolgerà il 10 gennaio alle 20.45 all'interno della stagione teatrale del comune di Bucine





Un musical dedicato agli eterni sognatori: troppo vecchi, non abbastanza talentuosi o illusi. È questo lo spettacolo in programmazione al teatro di Bucine; una rappresentazione inedita facente parte della variegata stagione teatrale del comune.

Cuore dello spettacolo: la colonna sonora, la quale avrà al suo interno le musiche di Mia Martini, Renato Zero e Loredana Bertè. Dei tre interpreti non sarà presente soltanto il repertorio musicale, ma anche dettagli caratteriali ed elementi di vita realmente vissute all'interno delle vicende dei protagonisti nelle sette fasi del musical.

"Un musical da non perdere sia per le musiche dei tre grandi artisti che per il percorso dei protagonisti - afferma l'assessore alla cultura Badii - un viaggio interiore alla scoperta di sette fasi fondamentali per le loro vite: accettazione, coraggio, emozione, generosità, sacrificio, passione e rinascita. Gli spettatori si ritroveranno in un'atmosfera coinvolgente per una serata emozionante, una delle tante che arricchiscono il nostro teatro tra arte, musica, poesia, prosa, drammaturgia, pittura, cinema e scultura. Un insieme di metalli che danno origine a preziosi gioielli, come dice il direttore del nostro teatro Piero Chierici, che ringrazio per il lavoro che sta facendo."