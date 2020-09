Al Montevarchi il successo nell'amichevole contro il Valdarno Football Club

di Michele Bossini

La squadra di mister Roberto Malotti si è imposta per 2-0





L'amichevole giocata ieri (domenica) allo stadio "Brilli Peri" tra Montevarchi e Valdarno Football Club si è chiusa con il successo degli aquilotti per 2-0 (un gol per tempo, al 20' minuto della prima frazione Borghesi, al 35' della ripresa Cela).

In casa Montevarchi è emersa la convinzione che i margini di crescita sono ancora importanti, ma mancando ancora due settimane all'inizio della stagione il tempo per lavorare c'è e di aiuto saranno le due amichevoli, mercoledì sera con il Prato e domenica con lo Scandicci (in vista di tale appuntamenti la società ricorda che, così come sarà per il campionato, i biglietti si potranno acquistare soltanto in prevendita).

Dal canto suo il Valdarno Football Club ha offerto una discreta prestazione e mister Brachi ha potuto fare le prova generali in vista del debutto in Coppa Italia di domenica prossima.