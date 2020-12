Al mercato coperto arriva la "spesa sospesa": opportunità per donare i prodotti a km0 alle famiglie che hanno più bisogno

di Glenda Venturini

Sabato 12 dicembre sarà possibile donare i prodotti a chilometro 0 del Mercatale al Tavolo delle povertà, che li distribuirà a chi ne ha più bisogno





Sabato 12 dicembre al Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi si svolgerà l’iniziativa di solidarietà “La spesa sospesa” in collaborazione tra Slow Food Valdarno, Comune di Montevachi, Il Mercatale e le associazioni di volontariato partecipanti al Tavolo della Povertà. L’idea è quella di raccogliere prodotti da donare alle famiglie più bisognose in questo momento particolare, in cui i problemi economici e sociali sono stati acuiti dalla pandemia.

L'iniziativa punta quindi a permettere a tutti l’accesso a un cibo realizzato con prodotti di qualità coltivati a km zero, un cibo inteso come bene comune. Tutti coloro che si recheranno al Mercatale a fare la spesa sabato 12 dicembre durante l’orario di apertura del mercato (ore 8.30/13 e 16/20.30) potranno donare pasta, farro, farine di vario tipo, biscotti secchi, gallette, conserve, olio, marmellate, legumi, cereali, mele, patate, formaggio che saranno poi consegnate al Tavolo della Povertà che provvederà a distribuirle alle famiglie che oggi si trovano a vivere un momento di difficoltà.

Un’iniziativa che prende spunto anche dalla giornata dedicata alla madre terra, il Terra Madre Day, il grande evento con cui Slow Food, ogni 10 dicembre, celebra il cibo locale, il cibo buono, pulito e giusto. Un’iniziativa che pensa alla qualità dei prodotti e alla solidarietà volendo cercare di garantire anche a chi ha meno possibilità in questo momento l’accesso a un cibo che è frutto della coltivazione della nostra terra.