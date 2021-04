Agripunk, il rifugio per animali, è salvo dallo sfratto. Adesso la raccolta fondi cercherà di acquistare il podere

di Matteo Mazzierli

Un grande successo dal valore di 120mila euro che permettono, così, al rifugio per animali di Ambra, Agripunk, di evitare lo sfratto. Il supporto economico, ora, è volto ad acquistare il podere per far sì di non avere più rischi di sfratto





Dopo quattro anni di raccolta fondi, Agripunk è finalmente salvo dallo sfratto: grazie alle donazioni il rifugio per animali di Ambra potrà continuare a tutelare polli, papere, maiali, conigli, pecore, capre, mucche e asinelli.

Nel 2017 le difficoltà economiche avrebbero potuto causare la fine del progetto: i proprietari si trovarono a dover saldare il canone dei successivi mesi, poi, grazie alla raccolta fondi l'associazione ha potuto continuare a coprire l'affitto, pagare il cibo per gli animali, le attrezzature, i materiali per i lavori e organizzare concerti di musica punk, laboratori di artigianato e artistici, pranzi a km 0 e scambi di semi e piante.

Ora Agripunk punta all'acquisto del podere di Ambra, così da evitare nuovamente lo sfratto, la cifra per il terreno è di 800mila euro: "Questo crowdfunding si trasforma quindi, diventa il crowdfunding per l'acquisto del podere sede dell'associazione in modo da non aver più rischi di sfratto. La cifra totale per l'acquisto sarebbe stata fissata dal proprietario a 800.000 euro, dei quali abbiamo già dato oltre 120.000 euro, gli affitti a riscatto pagati finora erano e sono un anticipo per l'acquisto. Acquistare definitivamente il posto ci darebbe maggior sicurezza e ci consentirebbe finalmente di attuare tutti i progetti e gli obiettivi che da statuto ci siamo prefissati. Per noi e per chi ci conosce, la realtà di cui ci occupiamo è molto importante ed è di fondamentale importanza il luogo preciso nel quale è nata e si sviluppa, sia a livello simbolico che ambientale."

Per aiutare Agripunk la donazione può essere effettuata con alcune modalità: carte di credito e Postepay tramite crowdfunding su Gofundme; tramite Paypal con possibilità di rendere la donazione ricorrente; con bonifico (donazione una tantum oppure ricorrente mensile) a Conto Banca Etica n°216509, intestatario Agripunk Onlus, IBAN IT47 C050 1802 8000 0000 0216 509 e causale erogazione liberale.