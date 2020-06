Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico 2020, disponibile il bando. I requisiti e come fare domanda

di Matteo Mazzierli

Termine perentorio per la presentazione della domanda martedì 30 giugno 2020 ore 12.30





Pubblico il bando integrale per l'assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico 2020: a rendere noto requisiti e come fare la domanda è il Comune di Rignano sull'Arno, ci sarà tempo per tutto il mese di giugno fino a martedì 30 alle 12.30

I requisiti per l’ammissione sono: essere residente nel Comune di Rignano sull’Arno; titolarità di fornitura domestica residente individuale o utenze aggregate; essere possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Ordinario), in corso di validità, del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. non superiore ad € 13.000,00 o non superiore ad € 15.700,00 purché in presenza di particolari condizioni (vedi bando integrale) oppure non superiore ad € 20.000,00 per nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Per presentare la domanda sarà necessaria la documentazione obbligatoria: copia documento di identità in corso di validità; copia della prima pagina dell'ultima fattura dell'utenza idrica domestica; dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante la regolarità dei pagamenti e la spesa sostenuta per l'anno 2019( solo in caso di utenze condominiali(All1).



La domanda potrà essere presentata tramite P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.rignano@postacert. toscana.it ; tramite mail a p.somigli@comunerignano.it la risposta di ricevimento vale come ricevuta; consegnata a mano all'Ufficio Protocollo – Piazza della Repubblica n. 1 ore 8.30-12.30 dal lunedì al venerdì e ore 15.00-18.00 il martedì e il giovedì oppure mediante raccomandata postale A.R. all’indirizzo: Comune di Rignano sull’Arno – Servizio alla Persona e al Cittadino – Piazza della Repubblica,1 - 50067 Rignano sull’Arno, od altro servizio equipollente