Agevolazioni Tari per famiglie e attività economiche: domande entro il 9 aprile

di Glenda Venturini

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'Amministrazione le famiglie a basso reddito, con disabilità, con minori in affido. Per le attività, previsti sgravi per i negozi situati nelle aree in cui si svolgono lavori pubblici, per i locali no-slot, per le nuove attività in centro





Sono aperti a Montevarchi i termini per richiedere le agevolazioni tariffaria per la TARI anno 2021 che potranno essere richieste fino al 9 aprile 2021 attraverso la presentazione di una specifica domanda da presentare all’Ufficio “incomune” presso l’Urban Center di via dei Mille (qui tutte le informazioni).

Ecco tutti i casi in cui si ha diritto a forme di agevolazione economica. Per quanto riguarda le abitazioni principali:

- Famiglia in cui è presente una (o più persone) con disabilità o handicap che abbiano: un grado di invalidità almeno del 69%; oppure siano over 65 e non autosufficienti; privi di vista, siano affetti da sordità; siano disabili con handicap grave. Oltre al tipo di disabilità occorre un valore dell'indicatore Isee 2018, inferiore alle soglie indicate, in base alle quali si opera una specifica riduzione, che va dal 30% fino al 100%.

- Famiglie a basso reddito. L'agevolazione tiene in considerazione esclusivamente la situazione reddituale. Detta situazione viene attestata mediante indicatore Isee 2021. Con un Isee inferiore a € 15.000 si ha diritto a una riduzione del 10%; lo sconto sale se ci sono figli a carico (fino al 20% con quattro o più figli a carico).

- Famiglie dove abitano minori in affido. Se nella famiglia vive un minore in affidamento, indipendentemente dal reddito, si ha diritto ad una agevolazione del 10%.

Entro il 9 aprile devono essere presentate domande di agevolazione anche per le attività. In questo caso sono previste agevolazioni economiche per i seguenti casi:

- Per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi e fino a tre anni con la seguente modulazione: riduzione del 50% nel primo anno, del 70% nel secondo anno, del 90% nel terzo anno.

- Per tutti i locali in cui è possibile l’installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro (slot machine), si applica la riduzione del 20% per i primi tre anni se: alla data di presentazione della richiesta di agevolazione i giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi e si provveda alla loro disinstallazione entro 60 giorni. Inoltre questi giochi non devono essere reinstallati per i successivi 4 anni.

Infine l’Amministrazione Comunale ha deciso di prevedere un’ulteriore forma di riduzione fino all’80% per i primi tre anni nei seguenti casi:

- per le nuove attività che aprono all’interno del centro storico, appartenenti alle categorie artigianali, turistiche, servizi destinati ai beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

- per chi ha meno di 35 anni e trasferisce insieme al proprio partner la residenza nel centro storico sia che abbia acquistato o abbia in affitto un abitazione.

Condizione essenziale per ottenere le agevolazioni sulla TARI, sia che esse riguardino le abitazioni sia che riguardino le attività, è quella di essere in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti per gli anni 2018 – 2019 – 2020.