Agevolazioni per gli asili nido, contributo del Miur per i cittadini di Castelfanco Piandiscò

di Glenda Venturini

Le famiglie potranno ottenere un rimborso di parte delle spese sostenute per i bambini iscritti nei servizi alla prima infanzia dell’Amministrazione e in quelli di Istituti privati, convenzionati e accreditati





Rimborsi per le famiglie che hanno bambini che frequentano gli asili nido: il Comune di Castelfranco Piandiscò, aderendo con un progetto presentato alla Regione Toscana, ha beneficiato di un contributo in merito da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzato all’abbattimento delle tariffe per la frequenza nei servizi per la prima infanzia.

I genitori, nello specifico, potranno beneficiare del contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2019 (periodo settembre – dicembre 2019) per i bambini iscritti nei servizi alla prima infanzia dell’Amministrazione, cioè il Nido Piccino Picciò, e nei servizi alla prima infanzia di Istituti privati, convenzionati e accreditati presenti nel territorio comunale.

Tra i requisiti, necessiaria la frequenza dei bambini nei servizi; l'effettivo pagamento delle tariffe da parte del genitore; inoltre, per accedere al rimborso non dovranno essere percepiti altri rimborsi/sovvenzioni o azioni di supporto dirette o indirette di importo tale da superare la spesa sostenuta complessivamente. Sono esclusi anche coloro che beneficiano già dell’esonero totale o parziale o della riduzione della retta a carico del servizio sociale del Comune di appartenenza.

Il modulo da compilare è disponibile nel sito del Comune e deve essere restituito all’ufficio protocollo entro il 31 gennaio 2020. L’erogazione del contributo sarà comunque subordinata alle verifiche, che saranno effettuate dall’Ufficio Pubblica Istruzione, al termine dell’anno educativo 2019-2020, circa il possesso dei requisiti e dell’effettivo periodo di frequenza nel nido d’infanzia.