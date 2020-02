Affidati i lavori per la riqualificazione della ex Filarmonica, intervento da oltre 400mila euro

di Glenda Venturini

Diventerà una sala polifunzionale, e attraverso la riqualificazione anche degli spazi esterni potrà funzionare da supporto alla biblioteca comunale che si trova nella stessa area. Il vincitore del bando è già stato individuato





Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dell'edificio della ex Filanda di Pian di Scò, situato lungo via Roma, accanto alla biblioteca comunale e al distretto sociosanitario. Si tratta di un'area interamente di proprietà comunale, e la riqualificazione della ex Filarmonica, acquisita dall'allora comune di Pian di Scò nel 2005, permetterà di rendere un volto nuovo all'intera zona.

L'intervento avrà un costo di olte 420mila euro più Iva, come da aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò punta a realizzare qui uno spazio polifunzionale, aperto alle esigenze della cittadinanza e in particolare dei giovani, riqualificando anche gli spazi esterni perché siano utilizzabili in continuità con la biblioteca comunale. La ex Filarmonica accoglierà anche il patrimonio librario, mente l'attuale biblioteca diventerà una sala letture.