Adnane Essoussi lascia il Montevarchi per il Trestina

di Michele Bossini

Alla base della scelta la volontà di essere più vicino alla famiglia



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

L’ Aquila Montevarchi ha appreso con dispiacere la scelta di Adnane Essoussi di lasciare i colori rossoblù per accasarsi al Trestina, una scelta dettata dalla volontà di avvicinarsi alla propria famiglia.

Essoussi, nei quattro anni passati a Montevarchi ha collezionato più di 150 partite e oltre 60 reti, risultando uno dei marcatori più prolifici di sempre e contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato di Eccellenza e alla crescita della squadra in questi tre anni in serie D.