Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio

di Michele Bossini

Le parti hanno già firmato il contratto, manca solo il comunicato ufficiale della società biancoceleste



Foto da www.laziochannel.it

L'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è cosa fatta: le parti hanno già firmato il contratto, manca solo il comunicato ufficiale della società biancoceleste atteso in giornata, anche se da alcuni tweet sul profilo della società si evince che tutti sia sistemato

Il tecnico valdarnese ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione e uno stipendio di 3,3 milioni di euro all'anno al quale si aggiungeranno eventuali bonus sulla base dei risultati raggiunti. Adesso il mercato, in attesa del via alla prossima stagione, la prima dell'era Sarri alla Lazio.