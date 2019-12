Adeguamento sismico, strade, efficienza energetica: i progetti di riqualificazione urbana per il 2020

di Matteo Mazzierli

Nel bilancio preventivo del 2020 per il comune di Bucine sono in arrivo una serie di progetti di riqualificazione del territorio. L'assessore Badii: "Una politica che garantisca una buona qualità della vita di tutti i cittadini, non solo nel presente, ma soprattutto nel futuro."





Efficienza energetica, rigenerazione urbana, sicurezza degli edifici pubblici: queste le priorità per l'anno 2020 nel comune di Bucine. Gli interventi sono stati presentati da Laura Badii, assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano. L'assessore non ha mancato di ringraziare l'Ufficio Tecnico del comune per il lavoro svolto durante il 2019, anno cruciale per la sentenza della Corte dei Conti, e per l'impegno in vista del nuovo anno.

"La riqualificazione urbana avrà uno scopo ben preciso per l'anno 2020 - afferma Badii - offrire un'ottima qualità della vita ai nostri cittadini non solo nel presente, ma anche nel futuro, così da rispondere al benessere e alla crescita sociale della collettività. La volontà è quella di investire sugli adeguamenti sismici degli edifici pubblici quali l'RSA F. Bicoli e la scuola di Bucine."

"Già dal 21 dicembre sono iniziati i primi lavori - continua Badii - con gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici comunali: grazie al bando realizzato con il decreto crescita, è iniziato il relamping dei locali del municipio e delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Bucine e Ambra, cioè la sostituzione dei corpi illuminanti con circuiti di tipo Led."

"Gli investimenti e le priorità, in termini di lavori pubblici per il 2020 non sono finiti qui - conclude Badii - dal 13 gennaio è previsto il rifacimento del lastricato e dei sottoservizi della frazione Torre, sono previsti anche l'ampliamento dei cimiteri, adeguamenti e manutenzione per la RSA F. Bicoli e le scuole di Bucine, la riqualificazione di piazze, aree verdi e aiuole e un contratto pluriennale con l'Università di Firenze per lo studio sismico di tutti gli edifici comunali."