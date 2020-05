Adeguamento sismico per la scuola secondaria inferiore "G. Papini". Al via i lavori

di Matteo Mazzierli

Il sindaco Lorenzini ha annunciato la firma del contratto con la ditta esecutrice dei lavori per un importo di 1 milione e 300.000 euro





Previsto per i prossimi giorni l'inizio dei lavori di adeguamento sismico per la scuola secondaria inferiore "G. Papini" di Rignano. Nel plesso scolastico di via della Pieve saranno installati i cantieri relativi ai lavori.

Per un valore di 1.300.000 euro, a dare notizia della firma del contratto, è stato il sindaco Daniele Lorenzini che ha commentato: "Un intervento che rientra tra le priorità di questa Amministrazione dato che l’offerta didattica in sicurezza – ancora più oggi – è un diritto fondamentale da assicurare agli studenti e alle loro famiglie. Una risposta concreta alla cittadinanza per un istituto in cui i giovani rignanesi concludono il loro ciclo di studi nel nostro territorio."