Accoglienza, informazione e promozione: riapre l’ufficio turistico in Palazzo Pretorio

di Monica Campani

A gestirlo, fino al 31 dicembre 2020, sarà la Pro loco “Marsilio Ficino”, che ha appena siglato una convenzione ad hoc con ComuneFIV





Accoglienza e informazione turistica al centro della convenzione firmata tra il Comune di Figline e Incisa Valdarno e l’associazione Pro loco “Marsilio Ficino”. L’obiettivo è continuare a collaborare per organizzare eventi e per fornire un servizio ai visitatori con un ufficio apposito dotato di personale, dipendente o volontario, adeguatamente formato e che conosca almeno due lingue europee.

I turisti potranno rivolgersi all’ufficio informazioni per avere notizie dettagliate su attrattive e servizi turistici attivi sul territorio (comunale e metropolitano), oltre che per richiedere materiale informativo, come piantine, carte stradali, elenco strutture ricettive, oppure per essere indirizzati sulle principali attrazioni o luoghi di interesse da visitare nel comune di Figline e Incisa Valdarno e nei territori limitrofi. Inoltre, la Pro loco “Marsilio Ficino” si impegna a coinvolgere gli esercizi commerciali, i ristoratori, le strutture ricettive, le guide turistiche e ambientali e altre realtà associative di Figline e Incisa per far rete e per promuovere l’organizzazione di eventi.

L’apertura al pubblico, da concordare con l’Amministrazione comunale, sarà comunicata con apposito cartello posto all’ingresso principale del Palazzo Pretorio e, fino al 30 settembre, è fissata nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12,30, il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e il sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. La Pro loco assicurerà ulteriori 20 ore di apertura nel periodo estivo, a seconda delle esigenze dell’ente, più un totale di 50 ore di apertura nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre.