Abolizione del vincolo sportivo, la Ficg dice no

di Michele Bossini

La norma, inserita nella riforma dello sport firmata dal Ministro Spadafora, bocciata dalla Federcalcio



Foto da www.figc.it

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in occasione del Consiglio Federale che si è svolto nella giornata odierna (giovedì), ha esternato la contrerietà di tutta la Federazione all’abolizione del vincolo sportivo, inserita nella riforma dello sport firmata dal Ministro Spadafora.

"La Figc -ha affermato Gravina- si è dichiarata contraria e la posizione è sempre stata chiara, come testimoniano i verbali del consiglio nazionale del Coni e le lettere ufficiali inviate al ministero. Abbiamo ancora novanta giorni per dialogare e migliorare una norma che ha un impatto enorme per il mondo del calcio e dello sport dilettantistico".